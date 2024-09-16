«Могу сыграть за сборную даже нетрезвым»

Возвращение Артема Дзюбы в РПЛ — одно из главных событий сентября в российском футболе. Самый известный российский игрок последних 10 лет после трех месяцев без команды решился подписать контракт до конца сезона с тольяттинским «Акроном» и теперь будет помогать новичку премьер-лиги сохранить место в элите российского футбола.