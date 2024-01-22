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В России создали планеры для изучения Арктики

В России создали планеры для изучения Арктики

В России были разработаны прототипы подводных планеров для изучения Арктики. Об этом сообщил руководитель группы полярной океанологии лаборатории гидрологических процессов, ведущий научный сотрудник Института океанологии РАН, почетный полярник России Сергей Писарев.

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