В России создали планеры для изучения Арктики

В России были разработаны прототипы подводных планеров для изучения Арктики. Об этом сообщил руководитель группы полярной океанологии лаборатории гидрологических процессов, ведущий научный сотрудник Института океанологии РАН, почетный полярник России Сергей Писарев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)