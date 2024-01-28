Мединский отметил вклад ВСК Минобороны России в создание мемориала в Гатчине

Помощник президента Российской Федерации Владимир Мединский отметил вклад специалистов военно-строительного комплекса (ВСК) Минобороны России в создание мемориала в честь 80-летия полного освобождения Ленинграда «В память о мирных жителях СССР — жертвах немецко-фашистских захватчиков» в Гатчине Ленинградской области.
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