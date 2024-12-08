«Спартак» разгромил «Пари НН», «Зенит» и «МЮ» снова проиграли, осечки «Барсы» и «Ман Сити», Норрис победил в квалификации в Абу-Даби и другие новости

сергей озеров

Спорт стремительно развивается во всех его видах,в том числе и в женском теннисе. Мышцы Серены все помнят и там были не бады с "травками" из Китая,а что то серьезнее.Видимо,следующий этап в теннисе,это трансгендеры или трансгендерши,так правильнее,наверное. А вот когда у них будут находить эти самые допинги,вот тогда будет финиш. А пока бабло на адвокатов и независимые лаборатории для отмазки в CAS.