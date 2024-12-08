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Не только о футболе

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«Спартак» разгромил «Пари НН», «Зенит» и «МЮ» снова проиграли, осечки «Барсы» и «Ман Сити», Норрис победил в квалификации в Абу-Даби и другие новости

«Спартак» разгромил «Пари НН», «Зенит» и «МЮ» снова проиграли, осечки «Барсы» и «Ман Сити», Норрис победил в квалификации в Абу-Даби и другие новости

1. В 18-м туре Мир РПЛ «Спартак» разгромил «Пари НН» (3:0) – Угальде снова забил! «Зенит» внезапно уступил «Акрону» (1:2), потерпев второе поражение подряд дома – победный гол на счету Дзюбы.

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Комментарии
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КУАТ
Согласен с Халеп.
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12 час.
сергей озеров
Спорт стремительно развивается во всех его видах,в том числе и в женском теннисе. Мышцы Серены все помнят и там были не бады с &quot;травками&quot; из Китая,а что то серьезнее.Видимо,следующий этап в теннисе,это трансгендеры или трансгендерши,так правильнее,наверное. А вот когда у них будут находить эти самые допинги,вот тогда будет финиш. А пока бабло на адвокатов и независимые лаборатории для отмазки в CAS.
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9 час.

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