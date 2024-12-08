«Спартак» разгромил «Пари НН», «Зенит» и «МЮ» снова проиграли, осечки «Барсы» и «Ман Сити», Норрис победил в квалификации в Абу-Даби и другие новости

1. В 18-м туре Мир РПЛ «Спартак» разгромил «Пари НН» (3:0) – Угальде снова забил! «Зенит» внезапно уступил «Акрону» (1:2), потерпев второе поражение подряд дома – победный гол на счету Дзюбы.
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