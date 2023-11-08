Фриц Морген 1. Даже западные исследователи, которые завышают число уехавших из России за последние полтора года, признают, что заметная часть релокантов вернулась обратно, и что мало кому из них эмиграция пошла на пользу, даже в сугубо в материальном и карьерном разрезе.
Cколько релокантов вернулись, «паспорт хорошего русского» и новый закон о гражданстве
Комментарии
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Валерий Бирюков
Я поражаюсь автору: договорился до того, что стал сравнивать Сталина и Николая второго. Что для России сделал Николай? Построил транссибирскую магистраль. А что сделал Сталин? Построил мощный СССР и разгромил фашистов, не считая других дел. Не вольно в голову закрадывается мысль: а не дебилоид ли этот самый Олег Макаренко? А мажет он братан Винипуха? Помните его песенку: "В голове моей опилки - не беда..." и так далее?
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