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  • Александр Свитайло
    Задолбали уже этими кроссоверами, все на одно лицо, только шильдики разные((( Лучше бы вместо еще одного такого безли...В России начнется...
  • Александр Свитайло
    Задолбали уже этими кроссоверами, все на одно лицо, только шильдики разные((( Лучше бы вместо еще одного такого безли...В России появился...
  • Александр Свитайло
    Задолбали уже этими кроссоверами, все на одно лицо, только шильдики разные((( Лучше бы вместо еще одного такого безли...Под литерой «Икс»...

СМИ допустили мощный ответ США после атаки на базы в Иордании

СМИ допустили мощный ответ США после атаки на базы в Иордании

Американский президент Джо Байден распорядился разработать ответные меры на нападение на Вооруженные силы (ВС) США на сирийско-иорданской границе, при этом они могут быть гораздо мощнее предполагавшихся ранее.

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