СМИ допустили мощный ответ США после атаки на базы в Иордании

Американский президент Джо Байден распорядился разработать ответные меры на нападение на Вооруженные силы (ВС) США на сирийско-иорданской границе, при этом они могут быть гораздо мощнее предполагавшихся ранее.
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