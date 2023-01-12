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Помощник главы Чечни Алаудинов призвал граждан РФ объединяться в дружины для предотвращения диверсий ВСУ

Помощник главы Чечни Алаудинов призвал граждан РФ объединяться в дружины для предотвращения диверсий ВСУ

Заместитель командующего вторым армейским корпусом Народной милиции ЛНР и помощник президента Чечни Апты Алаудинов считает, что гражданам РФ нужно объединяться, так как существует угроза диверсий ВСУ на территории нашей страны.

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