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WT: в США арестован мужчина, угрожавший Трампу и Вэнсу

WT: в США арестован мужчина, угрожавший Трампу и Вэнсу

TASS/EPA/DAVID MAXWELL В американском штате Флорида арестован мужчина, которого обвиняют в распространении угроз физической расправы в отношении бывшего президента США Дональда Трампа, кандидата на пост вице-президента страны Джей-Ди Вэнса, а также членов их семей, сообщает The Washington Times со ссылкой на заявление полиции.

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