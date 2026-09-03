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Мировое обозрение

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Сечин на рабочем завтраке ВЭФ решительно отодвинул всю посуду

Сечин на рабочем завтраке ВЭФ решительно отодвинул всю посуду

Глава «Роснефти» Игорь Сечин дал понять, что приехал на Восточный экономический форум не ради гастрономических изысков.

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