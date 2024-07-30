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Фонбет Кубок России стартует! Путь РПЛ. «Локо» примет «Ростов», «Зенит» против «Факела», в среду «Спартак» сыграет с «Динамо», «Краснодар» – с ЦСКА

Во вторник «Локомотив» примет «Ростов», «Зенит» – «Факел». В среду «Спартак» сыграет дома с «Динамо», «Краснодар» – с ЦСКА.

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