Баба-Яга из МОК против: Игры Доброй воли 2.0 под угрозой

Россия принимает на себя функции организатора мирового спорта Сергей Аксенов На фото: президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах на пресс-конференции (Фото: AP/TAСС) На спортивном фронте очередное обострение.
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