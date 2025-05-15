Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

41 101 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лидия Андреева
    Не хочешь доставлять - увольняйся, не хочешь везти на такси - увольняйся! Только так!«Свинина-харам»: ...
  • Marina Bubon
    Уважать законы и обычаи нашей страны- это нормально. Не нравится- в кишлак, овец трахать.«Свинина-харам»: ...
  • Юлия Vlad
    Уволить и депортировать - это должна быть норма!!!«Свинина-харам»: ...

Артемий Лебедев предсказал судьбу выступающих против России иноагентов

Артемий Лебедев предсказал судьбу выступающих против России иноагентов

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев высказался об иностранных агентах, выступающих против России. В выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте», он предсказал возможную судьбу тех, кто критикует страну.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх