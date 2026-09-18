Тренер "Металлурга" Разин раскритиковал игру Владимира Ткачёва

Главный тренер «Металлурга», Андрей Разин, резко высказался о выступлении нападающего Владимира Ткачёва после победы над «Барысом» со счётом 3:0.
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