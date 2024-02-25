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Аналитики подсчитали, сколько лет нужно работать орловцам, чтобы стать начальником

Аналитики подсчитали, сколько лет нужно работать орловцам, чтобы стать начальником

В минувший четверг SuperJob опубликовал исследование, призванное ответить на вопрос: сколько времени занимает путь к руководящим постам в Орле? В зависимости от сферы деятельности и пола потребуется от 4 до 10 лет, чтобы вырасти до начальника.

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