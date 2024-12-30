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Китай

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Россию не устраивают звучащие от команды Д. Трампа предложения по Украине -- глава МИД РФ С. Лавров

Москва, 29 декабря /Синьхуа/ -- Россию не устраивают предложения команды избранного президента США Дональда Трампа о том, чтобы отложить членство Украины в НАТО на 20 лет и ввести туда контингент миротворцев Евросоюза и Великобритании.

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