Россия и Турция наращивают долю торговли в нацвалютах

Доля расчетов в национальных валютах в торговле России и Турции растет, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак по итогам заседания межправительственной российско-турецкой комиссии по экономическому сотрудничеству в Анкаре.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии