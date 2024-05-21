НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петербургский дневник

56 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Sergiy Che
    Мало того что новых станций практически не строят, так ещё и старые закрывать стали пачками на фиг знает сколько...  ...Как петербуржцам ...
  • Leonid PlиGin
    Лавный редактор? Да Тигран Кеосаян аффтора просто зарэжет за такое назначение его жены!Маргарита Симонья...
  • JREDLON RUSSIA ВВ Охрименко
    подонок и вор .Продал Питер с потрохами мигрантам с азербайджана и срать он хотел на людей русских«Под вашим мудрым...

Метростроители начали монтировать панели на потолке станции «Горный институт»

Метростроители начали монтировать панели на потолке станции «Горный институт»

Наклонный ход будет иметь свод, выполненный в серых оттенках В наклоном ходе будущей станции метро «Горный институт» в Петербурге стартовал монтаж потолочных панелей, сообщает телеграм-канале «Подземник».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх