Метростроители начали монтировать панели на потолке станции «Горный институт»

Наклонный ход будет иметь свод, выполненный в серых оттенках В наклоном ходе будущей станции метро «Горный институт» в Петербурге стартовал монтаж потолочных панелей, сообщает телеграм-канале «Подземник».
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