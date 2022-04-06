Ничушкин пропустил матч с «Питтсбургом» из-за болезни. Это не ковид

Валерий Ничушкин пропустил матч с «Питтсбургом» из-за болезни, это не ковид.  Российский форвард «Колорадо» не сыграл в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Пингвинс» (6:4).

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