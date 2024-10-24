Глава МИД Турции Фидан обсудил с Блинкеном ситуацию на Украине

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан обсудил по телефону с госсекретарем США Энтони Блинкеном ситуацию на Украине, а также действия Израиля в секторе Газа и Ливане, передает телеканал TRT Haber со ссылкой на источник в турецком МИД.