Глава МИД Турции Фидан обсудил с Блинкеном ситуацию на Украине

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан обсудил по телефону с госсекретарем США Энтони Блинкеном ситуацию на Украине, а также действия Израиля в секторе Газа и Ливане, передает телеканал TRT Haber со ссылкой на источник в турецком МИД.
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