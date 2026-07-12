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Забрала 12-летнего сына и тайно ушла от мужа: как сложилась жизнь Инны Маликовой после громкого развода

Забрала 12-летнего сына и тайно ушла от мужа: как сложилась жизнь Инны Маликовой после громкого развода

Решение собрать вещи и уйти от мужа, бизнесмена Владимира Антоничука, далось певице Инне Маликовой нелегко.

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