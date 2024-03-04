✊ Россияне сплотились на фоне СВО. Такая же консолидация будет и на президентских выборах «Мы видим сколько людей откликнулось, сколько добровольцев участвуют в спецоперации.
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✊ Россияне сплотились на фоне СВО. Такая же консолидация будет и на президентских выборах «Мы видим сколько людей откликнулось, сколько добровольцев участвуют в спецоперации.