Отца российского оппозиционера исключили из списка террористов

Отец бывшего главы ФБК (включен Минюстом в реестр иноагентов и реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга, признан экстремистской, террористической, нежелательной организацией и запрещен в России) Михаил Волков исключен из перечня террористов и экстремистов.