Капусту из Узбекистана в России запретили. Эксперт спросил: А зачем её вообще разрешили?

Россия ввела запрет на импорт из Узбекистана ряда ключевых продуктов. Это решение вызвало вопросы, ведь такие меры часто используются для давления на соседние страны СНГ.
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