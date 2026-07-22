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Царьград

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Капусту из Узбекистана в России запретили. Эксперт спросил: А зачем её вообще разрешили?

Капусту из Узбекистана в России запретили. Эксперт спросил: А зачем её вообще разрешили?

Россия ввела запрет на импорт из Узбекистана ряда ключевых продуктов. Это решение вызвало вопросы, ведь такие меры часто используются для давления на соседние страны СНГ.

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