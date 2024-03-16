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Советник Макрона: когда Путин кашляет, Шольц немедленно ищет бункер

Советник Макрона: когда Путин кашляет, Шольц немедленно ищет бункер

Один из неназванных советников президента Франции Эммануэля Макрона, иронизируя над политикой немецкого канцлера Олафа Шольца, заявил, что глава кабмина ФРГ быстро начинает «искать бункер», когда президент РФ Владимир Путин «кашляет».

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Комментарии
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ВМ
Владимир Моргунов
КРОМЕ ЭТОГО, ТАЙКОМ МЕНЯЕТ ПАМПЕРСЫ !!!
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