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Как похорошел Киев при СВО

Как похорошел Киев при СВО

Политнавигатор В военном конфликте на Украине принимает участие «тающая горсть людей», а основная масса либо сбежала из страны, либо живет комфортной мирной жизнью.

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Комментарии
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Алекс Сэм
Что он курит?
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15 час.
Александр Голованов
Давайте порадуемся за него... Теперь он может писать-говорить открыто, честно и свободно, главное не против власти - это в РФ нет демократии и свободы слова, а там... Хай йому щастыть! (пожелание удачи на мове).
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5 час.
В С
Наши парни движутся к Днепру , а хохложопые дороги асфальтируют ? Готовятся празднично встречать ? Осталось траву по красить в зелёный цвет.
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4 час.

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