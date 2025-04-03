Как Рязань отметит День Победы в 2025 году, рассказали в мэрии

Торжественные мероприятия 9 мая начнутся с традиционного возложения цветов на площади Победы.2 апреля под председательством главы администрации Виталия Артёмова состоялось заседание городской антитеррористической комиссии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии