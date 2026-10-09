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Афиша октября: что не пропустить

Афиша октября: что не пропустить

Сет от Parents.ru в ресторане Avero Mio, мастер-классы Детского центра Музея Москвы, Гюстав Файе в Пушкинском музее и другие события осени.

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