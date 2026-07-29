Пьяный водитель «Infiniti» ответит в суде за гибель троих пассажиров

По версии следствия, в апреле 2026 года мужчина сел за руль автомобиля «Infiniti» в состоянии алкогольного опьянения, превысил скорость, столкнулся с попутной «Kia», после чего выехал на встречную полосу и врезался в грузовик «Scania».
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