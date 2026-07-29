НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Воронежские новости

5 подписчиков

Пьяный водитель «Infiniti» ответит в суде за гибель троих пассажиров

Пьяный водитель «Infiniti» ответит в суде за гибель троих пассажиров

По версии следствия, в апреле 2026 года мужчина сел за руль автомобиля «Infiniti» в состоянии алкогольного опьянения, превысил скорость, столкнулся с попутной «Kia», после чего выехал на встречную полосу и врезался в грузовик «Scania».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии