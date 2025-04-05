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В Германии скандал: россиян и белорусов не допустили на празднование Победы

В Германии скандал: россиян и белорусов не допустили на празднование Победы

Федеральное министерство иностранных дел рекомендует исключить представителей России и Белоруссии из участия в памятных мероприятиях: при необходимости с помощью права домицилия — "права проживания в стране".

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Алексей Горшков
Боятся - потому что ПОМНЯТ !!!
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Алексей Горшков
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Алексей Горшков
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