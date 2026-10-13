В Иркутской области за сутки потушили восемь пожаров, два человека погибли

12 октября в Иркутской области ликвидировали восемь пожаров: горели два многоквартирных и один частный дом, три хозяйственные постройки, а также нежилое строение и мусор.
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