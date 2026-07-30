293 килограмма наркотиков изъяли нижегородские полицейские за полгода

В Нижегородской области изъято 293,4 кг запрещённых веществ, психотропных средств и их аналогов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону со ссылкой на выступление начальника областного полицейского главка Юрия Арсентьева на коллегии по итогам 6 месяцев этого года.