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Нижегородская правда

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293 килограмма наркотиков изъяли нижегородские полицейские за полгода

В Нижегородской области изъято 293,4 кг запрещённых веществ, психотропных средств и их аналогов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону со ссылкой на выступление начальника областного полицейского главка Юрия Арсентьева на коллегии по итогам 6 месяцев этого года.

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