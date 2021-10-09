Мировое обозрение

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Стоимость аэрокосмической компании SpaceX превысила $100 млрд

Стоимость аэрокосмической компании SpaceX превысила $100 млрд

По сообщениям сетевых источников, оценка стоимости аэрокосмической компании Илона Маска (Elon Musk) SpaceX превысила $100 млрд.

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