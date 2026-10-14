В Орле хранятся редкие фото жизни выдающегося художника Станислава Косенкова

В октябре 2026-го Станиславу Косенкову могло исполнится 85 лет. В память о выдающемся графике, мастере линогравюры прошлого столетия в Белгородском государственном художественном музее состоялось открытие ретроспективной выставки «Косенков.
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