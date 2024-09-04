Красота женского тела и тонкие материи в картинах Агиты Кейри

Современная художница из Латвии Агита Кейри (Agita Keiri) известна далеко за пределами своей родины. Ее картины, воспевающие женское тело, находятся в коллекциях ценителей живописи в разных уголках планеты.
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