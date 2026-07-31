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Царьград

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Владимирская область собрала тысячи рюкзаков для школьников и детей ДНР

Владимирская область собрала тысячи рюкзаков для школьников и детей ДНР

В 33-м регионе дан старт традиционной благотворительной акции, приуроченной к началу учебного года. Как сообщили в Министерстве соцзащиты населения Владимирской области, областные учреждения социальной защиты, органы местного самоуправления и бизнес-сообщество объединяют усилия для поддержки детей из наиболее уязвимых категорий.

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