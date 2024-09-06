СМИ: закрытие Concord не помешает игре появиться в анимационном сериале-антолог...

СМИ: закрытие Concord не помешает игре появиться в анимационном сериале-антологии Secret LevelНесмотря на закрытие игры Concord от Sony, целая серия посвященная вселенной игры сохранится в анимационном сериале-антологии Secret Level.
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