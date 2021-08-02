Вставали в 4 утра и постоянно хотелось есть: пара из Приморья за 11 дней доехала до Кубани

На собственном автомобиле 9,6 тысяч км проехала молодая семья из Приморья. Приняв взвешенное решение о переезде в другой регион, Алексей и Анастасия завели страницу в Instagram (12+), в которой стали делиться своим опытом.
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