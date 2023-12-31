В начале ноября этого года заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что за серией безответственных эскалационных шагов Белого дома на Украине вполне может последовать снижение уровня дипломатических отношений между Россией и Россией штаты США.
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