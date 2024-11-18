Псковичам сообщили, когда в городе установят главную новогоднюю елку

ПСКОВ, 18 ноября, ФедералПресс. Главную ель в Пскове планируют установить 7 декабря. Глава города Борис Елкин в своем телеграм-канале уточнил, что оформлять населенный пункт к празднику начнут уже на этой неделе.
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