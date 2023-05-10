Боровичанка взяла кредиты на 2,5 млн рублей и перевела всю сумму мошенникам

В конце марта 52-летней жительнице боровичей позвонил мужчина и представился следователем. Он рассказал, что во всех банках райцентра неизвестные от ее имени сделали заявки на кредиты по доверенности и в настоящее время весь процесс оформления нах .
В конце марта 52-летней жительнице боровичей позвонил мужчина и представился следователем. Он рассказал, что во всех банках райцентра неизвестные от ее имени сделали заявки на кредиты по доверенности и в настоящее время весь процесс оформления нах .
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