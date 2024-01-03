Как узнать результаты тиража «Новогодний миллиард» 1526 и получить выигрыш Татьяна СергееваС началом нового года, Русское лото приоткрыло двери к своему увлекательному «Новогоднему миллиарду», разыгрывая семерку счастья в седьмой раз.