10 фактов о жизни в Тунисе, где есть не только море и пальмы

Тунис — это белые домики, оливковые рощи и переплетение разных культур. В этой статье мы решили узнать больше о бытовых привычках местных людей и других нюансах жизни в стране, где почти всегда светит яркое солнце.
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