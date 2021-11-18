UFC подписал контракт с 21-летним дагестанцем Мокаевым, проживающим в Великобритании

Матчмейкер UFC Мик Мэйнард сообщил о подписании контракта с 21-летнем уроженцем Дагестана Мухаммадом Мокаевым, проживающим в Великобритании и имеющим гражданство этой страны.

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