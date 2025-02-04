Когда уезжаю из дома, всегда кладу в раковину стакан и лист бумаги. Так мне спокойнее за сохранность

Как-то раз мне пришлось снимать квартиру на время командировки. Я заранее присмотрел однушку в нужном мне доме, но хозяева долго морозились, и в итоге жилище успело немного "законсервироваться" – стояло закрытое, пустовало целый месяц.
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