Польша меняет европейский курс

Итоги парламентских выборов в Польше, состоявшихся 15 октября, свидетельствуют о том, что страна отказалась от своей «антидемократической и антиевропейской позиции», а ее проукраинская политика сохранится, отмечают эксперты.
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