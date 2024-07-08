Правда ли, что такси в СССР было дороже, чем в России

Конечно же, все помнят знаменитую фразу о том, что наши люди в булочную на такси не ездят. Но почему? Неужели в советские времена такси было такой уж роскошью? фото: UnsplashСоветские граждане скажут, что хоть в булочную на такси и правда не ездили, но все же оно оставалось неотъемлемой частью жизни в стране.