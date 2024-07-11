Для НАТО: Россия возвращает себе ракеты средней дальности

Горбачев уничтожил целый класс отечественного оружия. На фото - ракетный комплекс средней дальности "Пионер"Историческая боль России Трагедия советских ракет меньшей и средней дальности стала частью главной геополитической катастрофы XX века — распада СССР.
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