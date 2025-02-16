Портал в другое измерение: в Австрии сняли редкое оптическое явление

Редкое оптическое явление — субсолнце в горах Австрии / © Lenka Lanci Специалисты объяснили, что это явление, которое называется субссолнце или нижнее солнце, возникает из-за отражения солнечного света от пластинчатых кристаллов льда в облаках.
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