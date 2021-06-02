Ситуация с СП-2 на 2 июня. Фортуна завершит работу на этой неделе

Закон и ПорядокПолитикаСитуация с СП-2 на 2 июня. Фортуна завершит работу на этой неделе Трубоукладчик "Фортуна" продолжает уверенно двигаться к цели на горе нашим американским и украинским "партнёрам".Вернуться к статье52НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьAleksandr Valerevich BogomolovЧему радуемся то? Где деньги то? Пенсия и зарплаты стоят на месте,кроме конечно рукой водящих. У них то растёт, точно также как для простого народа продукты и ЖКХ А там на подходе наши слуги народа ещё что нибудь придумают чтобы народ обирать. Да и газ то можно было бы сперва обеспечить Россию а уж потом и всяким этим заграничным пидо.... А то видите ли подведут до села а там сами и за свой счёт. Вот так накрыли народ своей приватизацией.Valentin ВалентинНе превирайте. За разруху благодарите своего благодетеля Борю Алкаша. Газ подведут до участка, а не до села.Алексей ПоповДа радоваться нечего- газ частный и мы( простые люди) от этого мало что поимеемVladimir LioubimcevДа ничего не поимеем. От Газпрома на Западе существуют так называемые "дочки". Вот они-то и получают деньги за газ. Эти деньги уже в Россию не приходят, остаются за рубежом. И налоги с этих денег в казну России не платятся.Vladimir LioubimcevЗапад будет шантажировать и СП 2, и СП 1, и всем-все-всем...Комментировать
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