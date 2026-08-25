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Царьград

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Венчур в России сжался почти вдвое

Венчур в России сжался почти вдвое

Отечественный венчурный рынок резко сократился в первой половине 2026 года.По данным Московского венчурного фонда, объем инвестиций составил 4,6 млрд рублей, что на 48% меньше показателя за аналогичный период 2025 года, а количество сделок снизилось на 45%, до 54, и оказалось минимальным с начала 2023 года.

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