Венчур в России сжался почти вдвое

Отечественный венчурный рынок резко сократился в первой половине 2026 года.По данным Московского венчурного фонда, объем инвестиций составил 4,6 млрд рублей, что на 48% меньше показателя за аналогичный период 2025 года, а количество сделок снизилось на 45%, до 54, и оказалось минимальным с начала 2023 года.